У Rabitаbank появился новый акционер

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже (БФБ) заключена сделка о купле-продаже акций ОАО Rabitаbank.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, по условиям сделки, на вторичном рынке реализуется 414 367 акций номиналом 20,29 маната каждая (общая сумма 8,4 млн манатов).

Недавно Rabitаbank увеличил капитал на 40 млн манатов – до 88,5 млн манатов, что вызвало рост интереса к акциям банка. В связи с этим акционеры приняли решение продать часть акций (около 9,5%) стороннему инвестору. Сделка состоялась на БФБ. Имя нового инвестора пока не называется.