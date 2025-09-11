Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    11 сентября, 2025
    Тюркский инвестфонд предложил пути снижения стоимости заимствований

    Президент Тюркского инвестиционного фонда (TIF) Багдад Амреев выступил с инициативой создания Тюркской рамочной программы "зеленых облигаций".

    По словам Б. Амреева, такой механизм позволит мобилизовать капитал, снизить стоимость заимствований и повысить доверие инвесторов к инструментам с "зеленой" маркировкой.

    Он подчеркнул, что "зеленые финансы" становятся важным фактором как для мировой экономики, так и для сотрудничества тюркских государств.

    Глава фонда отметил их ключевую роль в реализации климатических инициатив, энергетического перехода и устойчивого роста, а также необходимость направлять ресурсы на развитие возобновляемой энергетики, чистого производства и инновационных технологий.

    Президент TIF особо выделил значение прозрачности, единых стандартов и измеримых результатов для того, чтобы "зеленое финансирование" приносило реальные экологические эффекты.

    "Компании, внедряющие устойчивые практики, сокращают выбросы и укрепляют конкурентоспособность, привлекают новых инвесторов и повышают доверие. TIF делает приоритетными проекты, соответствующие ESG-стандартам, и развивает партнерства с национальными и международными финансовыми институтами. "Зеленые финансы" должны быть инклюзивными - поддерживать малый и средний бизнес, компании, возглавляемые женщинами, молодых предпринимателей и местные сообщества", - заявил Б. Амреев.

    Напомним, Тюркский инвестиционный фонд был учрежден 18 мая 2024 года Турцией, Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Его цель - оказывать техническую поддержку государственным и частным проектам в тюркоязычных странах, привлекать инвестиции в инфраструктуру, возобновляемую энергетику, сельское хозяйство и туризм, а также способствовать устойчивому экономическому развитию.

    С присоединением Венгрии уставный капитал фонда увеличился на 100 млн долларов и достиг 600 млн долларов США.

