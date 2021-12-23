Турецкая лира укрепилась после колебаний

Турецкая лира в четверг выросла на 2% после резких скачков последних дней.

Турецкая лира в четверг выросла на 2% после резких скачков последних дней.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, нацвалюта Турции подорожала до 11,82 лиры за доллар США с уровня предыдущего закрытия в 12,04 лиры за доллар.

Неделю назад Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%, что вызвало очередное резкое снижение курса турецкой валюты — в понедельник он достиг рекордных 18,4 лиры за доллар. Однако вечером в тот же день его падение сменилось стремительным ростом, в итоге лира компенсировала потери последних недель.

Турецкая валюта в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар и на момент достижения исторического минимума подешевела на 60%, причем более 40% стоимости потеряла за месяц.