Три кредитные организации в 2021 году выплатят в бюджет дивиденды

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), Azer-Turk Bank и небанковская кредитная организация ЗАО "Аграркредит" в следующем году должны выплатить в бюджет дивиденды

В Азербайджане три государственные кредитные организации – ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), Azer-Turk Bank и небанковская кредитная организация ЗАО "Аграркредит" в следующем году должны выплатить в бюджет дивиденды в размере 120,95 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете на 2021 год".

Согласно документу, дивидендное обязательство МБА составило 120 млн манатов (в этом году не имеет), Azer-Turk Bank - 750 тыс. манатов (в 2 раза меньше), а "Аграркредит" - 200 тыс. манатов (на 11,1% больше).