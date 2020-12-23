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Три кредитные организации в 2021 году выплатят в бюджет дивиденды

Три кредитные организации в 2021 году выплатят в бюджет дивиденды ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), Azer-Turk Bank и небанковская кредитная организация ЗАО "Аграркредит" в следующем году должны выплатить в бюджет дивиденды
Финансы
23 декабря 2020 г. 15:15
Три кредитные организации в 2021 году выплатят в бюджет дивиденды

В Азербайджане три государственные кредитные организации – ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), Azer-Turk Bank и небанковская кредитная организация ЗАО "Аграркредит" в следующем году должны выплатить в бюджет дивиденды в размере 120,95 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете на 2021 год".

Согласно документу, дивидендное обязательство МБА составило 120 млн манатов (в этом году не имеет), Azer-Turk Bank - 750 тыс. манатов (в 2 раза меньше), а "Аграркредит" - 200 тыс. манатов (на 11,1% больше).

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Версия на азербайджанском языке 3 kredit təşkilatı gələn il büdcəyə 121 milyon manat dividend ödəməlidir

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