Три государственных финансовых учреждения переданы в управление Инвестхолдинга

Президент Ильхам Алиев подписал указ о передаче ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга и регулировании ряда вытекающих из этого вопросов, внесении изменений в указы "О порядке участия государства

Президент Ильхам Алиев подписал указ о передаче ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга и регулировании ряда вытекающих из этого вопросов, внесении изменений в указы "О порядке участия государства в управлении банками и небанковскими кредитными организациями, в уставном капитале которых имеются акции, принадлежащие государству" от 7 августа 2009 года и "О мерах по совершенствованию деятельности Министерства финансов" от 9 февраля 2009 года.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение о передаче ОАО "Azer-Turk Bank" и Государственной страховой коммерческой компании (Azersigorta) в управление Азербайджанскому инвестхолдингу и регулировании ряда вопросов, вытекающих из этого.