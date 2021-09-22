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Три государственных финансовых учреждения переданы в управление Инвестхолдинга

Три государственных финансовых учреждения переданы в управление Инвестхолдинга Президент Ильхам Алиев подписал указ о передаче ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга и регулировании ряда вытекающих из этого вопросов, внесении изменений в указы "О порядке участия государства
Финансы
22 сентября 2021 г. 16:25
Три государственных финансовых учреждения переданы в управление Инвестхолдинга
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал указ о передаче ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга и регулировании ряда вытекающих из этого вопросов, внесении изменений в указы "О порядке участия государства в управлении банками и небанковскими кредитными организациями, в уставном капитале которых имеются акции, принадлежащие государству" от 7 августа 2009 года и "О мерах по совершенствованию деятельности Министерства финансов" от 9 февраля 2009 года.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение о передаче ОАО "Azer-Turk Bank" и Государственной страховой коммерческой компании (Azersigorta) в управление Азербайджанскому инвестхолдингу и регулировании ряда вопросов, вытекающих из этого.

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