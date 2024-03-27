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Trading Economics обнародовала прогноз инфляции в Азербайджане

Trading Economics обнародовала прогноз инфляции в Азербайджане Портал Международной экономической статистики Trading Economics прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 5%.
Финансы
27 марта 2024 г. 14:57
Trading Economics обнародовала прогноз инфляции в Азербайджане

Портал Международной экономической статистики Trading Economics прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на экономическое издание.

Согласно прогнозам, среднегодовая инфляция в первом квартале ожидается на уровне 1,8%, на конец второго квартала - 4,4%, третьего - 5,3%, четвертого - 5%.

Отметим, что в январе-феврале этого года потребительские цены в стране выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министерство экономики прогнозирует годовую инфляцию в стране на уровне 5,3% в 2024 году и 4,9% в 2025 году.

По прогнозам ООН, среднегодовая инфляция в Азербайджане в этом году составит 5,9%, в 2025 году снизится до 3,9%.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовая инфляция в Азербайджане в этом году снизится до 4,7%, а в 2025 году составит 5%.

По оценкам Всемирного банка, среднегодовая инфляция в Азербайджане составит 5,8% в 2024 году и 5,2% в 2025 году.

Нидерландская компания ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне в 4,4% в 2024 году и 5,5% в 2025 году.

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