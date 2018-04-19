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    Торговля биткоинами считается преступлением в 10 странах

    В 107 странах нет никаких ограничений на торговлю криптовалютой

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В 107 из 250 стран мира не налагается никаких ограничений на торговлю биткоинами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    По информации, покупка и продажа биткоинов запрещена законом и считается преступлением в 10 странах - Вьетнам, Вануату, Македония, Катар, Марокко, Эквадор, Боливия, Бангладеш, Алжир и Афганистан.

    Торговля биткоинами ограничена в 8 странах - Американское Самоа, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Непал, Саудовская Аравия и Замбия ограничены.

    Информация об официальной позиции в отношении биткоина в остальных 125 странах отсутствует.

    С полным списком стран, которые признают или не признают биткоин валютой, можно ознакомиться по ссылке: https://coin.dance/poli

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