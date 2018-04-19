Торговля биткоинами считается преступлением в 10 странах

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В 107 из 250 стран мира не налагается никаких ограничений на торговлю биткоинами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, покупка и продажа биткоинов запрещена законом и считается преступлением в 10 странах - Вьетнам, Вануату, Македония, Катар, Марокко, Эквадор, Боливия, Бангладеш, Алжир и Афганистан.

Торговля биткоинами ограничена в 8 странах - Американское Самоа, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Непал, Саудовская Аравия и Замбия ограничены.

Информация об официальной позиции в отношении биткоина в остальных 125 странах отсутствует.

С полным списком стран, которые признают или не признают биткоин валютой, можно ознакомиться по ссылке: https://coin.dance/poli.