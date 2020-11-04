Торги на Франкфуртской бирже открылись снижением индекса

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в начале торгового дня сократился на 1,66%.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таковы данные торговой площадки.
DAX торгуется на уровне 11 888,5 пункта. На настроения инвесторов влияет подсчет голосов на выборах в США.
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На всеобщих выборах в США выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.