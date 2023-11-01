Талех Кязымов: Объемы покупок инвалюты в банках Азербайджана превышают ее продажи

В Азербайджане сегодня число банковских операций по покупке иностранной валюты, в том числе доллара США, превышает число операций по их продаже.

В Азербайджане сегодня объемы покупок иностранной валюты, в том числе доллара США, в банках превышают ее продажи.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

По его словам, это связано с растущим доверием граждан к национальной валюте, а также увеличением доходов населения в манатах.

"Тем не менее, в банках сохраняется годовой лимит на продажу валюты на сумму не более 20 тысяч манатов, чтобы предотвратить отмывание грязных денег", - сообщил глава ЦБА.