Талех Кязымов: Объемы покупок инвалюты в банках Азербайджана превышают ее продажи

В Азербайджане сегодня объемы покупок иностранной валюты, в том числе доллара США, в банках превышают ее продажи.
Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.
По его словам, это связано с растущим доверием граждан к национальной валюте, а также увеличением доходов населения в манатах.
"Тем не менее, в банках сохраняется годовой лимит на продажу валюты на сумму не более 20 тысяч манатов, чтобы предотвратить отмывание грязных денег", - сообщил глава ЦБА.