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Талех Кязымов: Объемы покупок инвалюты в банках Азербайджана превышают ее продажи

Талех Кязымов: Объемы покупок инвалюты в банках Азербайджана превышают ее продажи В Азербайджане сегодня число банковских операций по покупке иностранной валюты, в том числе доллара США, превышает число операций по их продаже.
Финансы
1 ноября 2023 г. 16:35
Талех Кязымов: Объемы покупок инвалюты в банках Азербайджана превышают ее продажи

В Азербайджане сегодня объемы покупок иностранной валюты, в том числе доллара США, в банках превышают ее продажи.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

По его словам, это связано с растущим доверием граждан к национальной валюте, а также увеличением доходов населения в манатах.

"Тем не менее, в банках сохраняется годовой лимит на продажу валюты на сумму не более 20 тысяч манатов, чтобы предотвратить отмывание грязных денег", - сообщил глава ЦБА.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Azerbaijani banks buying more foreign currency than selling it
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Banklarda dolların alışı onun satışını üstələyir"

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