Талех Кязымов: В 2026 году в Азербайджане может пройти 2-3 IPO

В 2026 году в Азербайджане планируется проведение 2-3 первичных публичных размещений акций (IPO).

Об этом сообщил Report председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов. При этом он не уточнил, в каких секторах экономики работают компании, готовящиеся к выходу на рынок.

По словам главы ЦБА, положительный опыт первого IPO ABB Bank, в ходе которого на рынок пришли 33 тысячи инвесторов, стал важным стимулом для развития фондового рынка.

"Количество депо-счетов в Национальном депозитарном центре выросло с 1 800 до 40 тысяч. За счет новых IPO это число может увеличиться до 55-100 тысяч уже в 2026 году. Для сравнения: количество уникальных вкладчиков в банковском секторе, формировавшемся более 30 лет, в январе прошлого года составляло всего около 106 тысяч", - отметил он.

Т. Кязымов подчеркнул, что рынок IPO уже созрел и инфраструктура рынка капитала готова к масштабированию: "Если раньше открытие счета и проведение операций на рынке ценных бумаг занимали 3-5 дней, то сегодня - максимум 30-60 минут через мобильное приложение. Доступ к рынку стал очень простым. Это подтвердило размещение акций ABB: 84% заявок были поданы через мобильное приложение. А что касается выгоды инвесторов, то они получили минимум 15% доходности", - сказал главный банкир страны.

Большие ожидания ЦБА, по его словам, опять же связаны именно с финансовым сектором - он остается наиболее готовым к публичному размещению.

Генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов сообщил Report, что холдинг рассматривает возможность IPO, в том числе размещение акций PASHA Bank. "Этот вопрос находится на рассмотрении. Чтобы определить размер пакета, мы должны оценить возможности рынка. Мы готовы выйти с небольшим дисконтом, чтобы инвесторы заработали. Мы хотим провести IPO таким образом, чтобы акции могли приобрести представители всех категорий инвесторов. Номинал акций, вероятно, будет в пределах 50-100 манатов", - отметил он.

О планах выхода на IPO рассказал и генеральный директор Azersun Holding Саваш Узан. По его словам, год назад холдинг планировал предложить рынку 20-25% акций Азербайджанского комбината по производству бумаги и картона.

"Однако планы были пересмотрены в зависимости от рыночных условий. Мы хотим повторно оценить ситуацию. Решение будет принято после анализа финансовых показателей по итогам года и оценки возможностей рынка капитала для проведения нескольких IPO", - сказал он.

С. Узан отметил, что при благоприятных условиях компания готова выйти на рынок уже в следующем году с одним IPO.