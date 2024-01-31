Талех Кязымов: Учетная ставка начнет влиять на депозитные проценты со следующего года

Учетная ставка Центрального банка (ЦБА) начнет оказывать влияние на проценты по депозитам со следующего года.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.
"В данный момент на рынке наблюдается достаточно большая ликвидность. Необходимо время для ее стерилизации. В условиях высокой ликвидности процентные ставки ЦБА не работают. Мы должны поддерживать объем денег на таком уровне, чтобы их стоимость находилась в коридоре, запланированном ЦБА", - сказал он.
Кязымов подчеркнул, что для управления ликвидностью на рынке необходима сильная координация монетарной и фискальной политики: "Это важно, и мы над этим усиленно работаем. У нас хорошая координация с Министерством финансов. Считаю, что учетная ставка начнет оказывать влияние на депозитный сегмент уже со следующего года".