    • 06 мая, 2026
    • 12:53
    Талех Кязымов: Передача активов и обязательств Bank BTB в МБА завершится летом

    Передача активов и обязательств ОАО Bank BTB в ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) завершится к концу июня.

    Об этом ,отвечая на вопрос Report, заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

    По его словам, большинство депозитов в Bank BTB уже переведены в МБА: "Сейчас осуществляется передача кредитов. Мы не видим каких-либо проблем".

    Напомним, что решением правления ЦБА, принятым в марте этого года, в соответствии с законодательством, на основании обращения Bank BTB было дано предварительное согласие на его реорганизацию в форме преобразования в небанковскую кредитную организацию (НБКО).

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Международный банк Азербайджана (ABB) ОАО Bank BTB
    "Bank BTB"nin aktiv və öhdəliklərinin ABB-yə ötürülməsi iyunda yekunlaşacaq

