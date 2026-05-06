Талех Кязымов: Передача активов и обязательств Bank BTB в МБА завершится летом
Финансы
- 06 мая, 2026
- 12:53
Передача активов и обязательств ОАО Bank BTB в ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) завершится к концу июня.
Об этом ,отвечая на вопрос Report, заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.
По его словам, большинство депозитов в Bank BTB уже переведены в МБА: "Сейчас осуществляется передача кредитов. Мы не видим каких-либо проблем".
Напомним, что решением правления ЦБА, принятым в марте этого года, в соответствии с законодательством, на основании обращения Bank BTB было дано предварительное согласие на его реорганизацию в форме преобразования в небанковскую кредитную организацию (НБКО).
