В Конституционном суде состоялся круглый стол по случаю годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

В Конституционном суде прошел круглый стол на тему эффективности национальных механизмов защиты прав и свобод человека, который приурочен к 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Конституционном суде.

В обсуждениях приняли участие омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив Самир Махмудов, председатель правления Института права и прав человека Мухаммед Гулузаде.

Председатель суда Фархад Абдуллаев отметил ключевую роль Гейдара Алиева в становлении государственности, развитии правовой системы и укреплении независимости Азербайджана.

Сабина Алиева заявила, что создание института омбудсмена и развитие правозащитной системы стали результатом политики Гейдара Алиева.

Самир Махмудов подчеркнул, что реформы в сфере прав человека, начатые великим лидером, последовательно продолжаются.