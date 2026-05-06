В Конституционном суде состоялся круглый стол по случаю годовщины со дня рождения Гейдара Алиева
- 06 мая, 2026
- 18:05
В Конституционном суде прошел круглый стол на тему эффективности национальных механизмов защиты прав и свобод человека, который приурочен к 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Конституционном суде.
В обсуждениях приняли участие омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив Самир Махмудов, председатель правления Института права и прав человека Мухаммед Гулузаде.
Председатель суда Фархад Абдуллаев отметил ключевую роль Гейдара Алиева в становлении государственности, развитии правовой системы и укреплении независимости Азербайджана.
Сабина Алиева заявила, что создание института омбудсмена и развитие правозащитной системы стали результатом политики Гейдара Алиева.
Самир Махмудов подчеркнул, что реформы в сфере прав человека, начатые великим лидером, последовательно продолжаются.