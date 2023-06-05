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Таир Миркишили: За последние 20 лет экономика Азербайджана выросла более чем в 3 раза

Таир Миркишили: За последние 20 лет экономика Азербайджана выросла более чем в 3 раза За последние 20 лет экономика Азербайджана выросла более чем в 3 раза, и инвестиции в банковском секторе сыграли важную роль в этом росте.
Финансы
5 июня 2023 г. 12:05
Таир Миркишили: За последние 20 лет экономика Азербайджана выросла более чем в 3 раза

За последние 20 лет экономика Азербайджана выросла более чем в 3 раза, и инвестиции в банковском секторе сыграли важную роль в этом росте.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на заседании этого комитета,.

"В настоящее время в Азербайджане действуют 24 банка, активы которых составляют около 45 млрд манатов. Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана составляют около 20 млн манатов, что равно 18% ВВП. За последний год безналичные операции в Азербайджане также выросли в 1,9 раза. Только в апреле было проведено безналичных операций на 3,2 млн манатов, из которых около 80% связаны с электронной торговлей", - добавил Т.Миркишили.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Son 20 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3 dəfədən çox artıb"

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