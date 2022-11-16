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Таир Миркишили: Численность работников в негосударственном и ненефтегазовом секторах впервые превысила 800 тысяч

Таир Миркишили: Численность работников в негосударственном и ненефтегазовом секторах впервые превысила 800 тысяч Проводимые в Азербайджане реформы, усилия по созданию новых рабочих мест привели к тому, что по итогам 10 месяцев текущего года численность работников негосударственного и ненефтегазового секторов впервые превысила 800 тысяч человек.
Финансы
16 ноября 2022 г. 13:22
Таир Миркишили: Численность работников в негосударственном и ненефтегазовом секторах впервые превысила 800 тысяч

Проводимые в Азербайджане реформы, усилия по созданию новых рабочих мест привели к тому, что по итогам 10 месяцев текущего года численность работников негосударственного и ненефтегазового секторов впервые превысила 800 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

”Мы считаем увеличение расходов на оплату труда до 420 млн манатов приемлемым с точки зрения обеспечения необходимости постепенного повышения соотношения фонда заработной платы к ВВП", - отметил он.

Кроме того, депутат сказал, что увеличение социально-ориентированных расходов государственного бюджета на 2023 год до 15 млрд 218,9 млн манатов, то есть доведение до 45,7% расходов бюджета, означает обеспечение финансовыми ресурсами социальной политики государства.

"Мы считаем приемлемым увеличение расходов на оборону, безопасность, суд, правоохранительные органы и прокуратуру на 500 млн манатов, то есть выше 8 млрд манатов, с точки зрения защиты нашей страны от угроз. В то же время мы поддерживаем увеличение расходов на образование на 536 млн манатов, на здравоохранение - на 197,6 млн манатов. Мы считаем правильными шагами проводимые в этих направлениях реформы, в частности, выделение дополнительных средств Фонду образовательных студенческих кредитов, повышение заработной платы учителей, прошедших сертификацию, увеличение числа студентов, обучающихся за счет государства, на 12 224 человека – до 128 тысяч, определение Фонда обязательного медицинского страхования как внебюджетного фонда”, - сказал Миркишили.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: “Qeyri-dövlət və qeyri-neft-qaz sektorunda işçilərin sayı ilk dəfə 800 mini keçib”

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