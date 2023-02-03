О нас

Свободные средства и инвестиционные доходы ГФСЗ будут храниться в ЦБА

Свободные средства и инвестиционные доходы ГФСЗ будут храниться в ЦБА В Азербайджане определен порядок направления свободных средств Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на инвестиции.
Финансы
3 февраля 2023 г. 12:40
Свободные средства и инвестиционные доходы ГФСЗ будут храниться в ЦБА

В Азербайджане определен порядок направления свободных средств Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на инвестиции.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О социальном страховании".

Закон предусматривает добавление терминов "свободные средства" и "инвестиционный доход" в качестве новых понятий. Эти понятия позволяют определить средства ГФСЗ, которые могут быть направлены на инвестиции, и порядок формирования полученных доходов.

В проекте особо подчеркивается, что направляемые на инвестиции свободные средства, инвестиционные доходы и их неиспользованный остаток будут собираться на счет, открытый не в любом банке, а именно в Центральном банке Азербайджана, и учет будет вестись отдельно. Также определена форма перечисления этих средств на следующий бюджетный год.

Отметим, что законопроект будет рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DSMF-nin sərbəst vəsaitləri və investisiya gəlirləri Mərkəzi Bankda saxlanacaq

Другие новости из категории

Рашад Ахмедов: Неверная информация может привести к необеспечению страховых взносов
Рашад Ахмедов: Неверная информация может привести к необеспечению страховых взносов
3 февраля 2023 г. 13:16
В Швейцарии возбудили уголовное дело по факту утечки данных Credit Suisse
В Швейцарии возбудили уголовное дело по факту утечки данных Credit Suisse
3 февраля 2023 г. 13:09
Определен порядок направления свободных средств Фонда страхования от безработицы на инвестиции
Определен порядок направления свободных средств Фонда страхования от безработицы на инвестиции
3 февраля 2023 г. 12:03
Годовая инфляция в Турции в январе превысила 57%
Годовая инфляция в Турции в январе превысила 57%
3 февраля 2023 г. 11:35
Золото может завершить неделю нулевой динамикой после заседания ФРС США
Золото может завершить неделю нулевой динамикой после заседания ФРС США
3 февраля 2023 г. 10:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.02.2023)
3 февраля 2023 г. 09:53
Курс евро подешевел к доллару на решениях ЕЦБ и ФРС
Курс евро подешевел к доллару на решениях ЕЦБ и ФРС
3 февраля 2023 г. 09:36
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.02.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.02.2023)
3 февраля 2023 г. 09:30
Кредитная группа ЕС инвестировала 362 млн евро в страны Восточного партнерства
Кредитная группа ЕС инвестировала 362 млн евро в страны Восточного партнерства
2 февраля 2023 г. 18:19
ГНС: Одобрено 110 заявок на возмещение НДС при покупке недвижимости
ГНС: Одобрено 110 заявок на возмещение НДС при покупке недвижимости
2 февраля 2023 г. 17:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi