Суверенный фонд Турции сможет вмешиваться в финансовые рынки

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Суверенный фонд Турции будет предотвращать любые спекулятивные действия на финансовых рынках и при необходимости вмешиваться в их деятельность. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил в Лондоне министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

По словам министра, валютный курс в Турции стабилизируется. Зейбекчи отметил, что будет принято вынужденное решение о переводе в лиры денежных средств от торговых операций Турции в свободной экономической зоне, что приведет к сокращению спроса на доллары на 6-7 млрд.

Отметим, что решением Кабинета министров Турции 100%-ная доля находящихся в государственной собственности Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, Botaş и 6,68%-ная доля Türk Telekom передана Суверенному фонду.