Суд в РФ арестовал средства JPMorgan в размере $439,5 млн

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках обеспечительных мер по иску ВТБ против структур JPMorgan в России наложил арест на средства JPMorgan на общую сумму в $439,5 млн.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках обеспечительных мер по иску ВТБ против структур JPMorgan в России наложил арест на средства JPMorgan на общую сумму в $439,5 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из картотеки арбитражных дел.

Также суд наложил арест на любые ценные бумаги, которые принадлежат структурам JPMorgan в России, а также на доли в структурах JPMorgan в РФ, которые принадлежат J.P. Morgan Limited.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры в рамках дела о взыскании в пользу ВТБ около $440 млн со структур американского банка JPMorgan. В материалах к делу указано, что российский банк ВТБ хочет взыскать со структур американского банка JPMorgan $439,5 млн убытков, а также 200 тыс. рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В свою очередь, JPMorgan также подал в суд на ВТБ, требуя прекратить его усилия по взысканию $440 млн. Иск подан в федеральный суд Манхэттена. Американский банк указал, что ВТБ открыл в JPMorgan корреспондентский счет в 2008 году для обработки транзакций. Таким образом, ВТБ согласился с условиями ведения счетов, в том числе с тем, что корреспондентский счет будет регулироваться законами США и любой счет может быть заморожен, если это потребуется из-за санкций.