​Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили внешний государственный долг в 5 раз

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В 2015 году обеспечено сохранение стратегических валютных резервов Азербайджана в необходимом объеме. Так, по итогам прошлого года стратегические валютные резервы достаточны для импорта товаров и услуг на 26 месяцев и превышают государственный долг в 5,2 раза.

Как сообщает Report со ссылкой на "Обзор денежной политики" Центробанка, Азербайджан продолжает занимать одно из первых мест в мире по отношению стратегических валютных резервов к ВВП.

Отметим, что на 1 января 2016 года внешний государственный долг Азербайджана составил 6 894,3 млн. долларов (10 751,0 млн. манатов), отношение внешнего государственного долга к ВВП составило 19,8%.