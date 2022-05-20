Страны G7 заявили, что продолжат ужесточать денежно-кредитную политику

Страны Группы семи (G7) продолжат ужесточать денежно-кредитную политику на фоне высокого уровня инфляции в государствах - членах объединения.

Страны Группы семи (G7) продолжат ужесточать денежно-кредитную политику на фоне высокого уровня инфляции в государствах - членах объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу коммюнике министров финансов G7.

"В большинстве стран Группы семи темпы инфляции достигли уровня, который не видели десятилетиями", - говорится в коммюнике на сайте германского Минфина. В документе отмечается, что конфликт на Украине "ведет к значительному росту цен на сырьевые товары, энергоносители и продукты питания".

"Центральные банки G7 внимательно следят за влиянием ценового давления на инфляционные ожидания и будут продолжать соответствующим образом калибровать темпы ужесточения денежно-кредитной политики <…>", - сказано в коммюнике.