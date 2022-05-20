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Страны G7 заявили, что продолжат ужесточать денежно-кредитную политику

Страны G7 заявили, что продолжат ужесточать денежно-кредитную политику Страны Группы семи (G7) продолжат ужесточать денежно-кредитную политику на фоне высокого уровня инфляции в государствах - членах объединения.
Финансы
20 мая 2022 г. 16:33
Страны G7 заявили, что продолжат ужесточать денежно-кредитную политику

Страны Группы семи (G7) продолжат ужесточать денежно-кредитную политику на фоне высокого уровня инфляции в государствах - членах объединения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу коммюнике министров финансов G7.

"В большинстве стран Группы семи темпы инфляции достигли уровня, который не видели десятилетиями", - говорится в коммюнике на сайте германского Минфина. В документе отмечается, что конфликт на Украине "ведет к значительному росту цен на сырьевые товары, энергоносители и продукты питания".

"Центральные банки G7 внимательно следят за влиянием ценового давления на инфляционные ожидания и будут продолжать соответствующим образом калибровать темпы ужесточения денежно-кредитной политики <…>", - сказано в коммюнике.

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