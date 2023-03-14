Страны ЕС договорились о принципах налогово-бюджетной политики

Министры финансов стран-членов Евросоюза утвердили основные принципы налогово-бюджетной политики.

Министры финансов стран-членов Евросоюза утвердили основные принципы налогово-бюджетной политики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Ключевые положения маастрихтских критериев (группа финансово-экономических показателей, одновременное выполнение которых является необходимым условием вступления страны в еврозону) остаются неизменными: дефицит бюджета должен составлять не более 3%, а отношение госдолга к ВВП - 60%. Однако теперь правительства стран, которые не выполняют эти требования, смогут в индивидуальном порядке обсудить с Еврокомиссией пути выхода из положения.

Предполагается, что на решение проблем им будет предоставлено от четырех до семи лет. Срок может быть продлен при осуществлении реформ, решении проблем зеленого перехода или цифровизации и повышении оборонного потенциала.

На случай форс-мажорных обстоятельств предусмотрена оговорка, позволяющая временно отходить от установленных правил, однако эта мера должны быть одобрена другими правительствами.

Главы стран-членов ЕС на саммите 23-24 марта, как ожидается, одобрят утвержденные главами Минфина принципы, после чего Еврокомиссия приступит к обсуждению вопросов, по которым нет консенсуса.