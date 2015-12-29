Страховой рынок Азербайджана вырос на 5%

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года объем страховых взносов 27 страховых компаний Азербайджана составил 403,1 млн. манатов, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), за 11 месяцев совокупные страховые выплаты компаний составили 157,5 млн. манатов, что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 39,1 манатов страховых выплат. Этот показатель за январь-ноябрь 2014 года составил 37,5 манатов.

Согласно отчету, 62,5% страхового рынка сформировано за счет добровольных видов страхования. За январь-ноябрь текущего года 62,5% или 251,9 млн. манатов страховых взносов пришлось на долю добровольных видов страхования, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сборы по обязательным видам страхования составили 151,2 млн. манатов, или 37,5% рынка. Рынок обязательного страхования вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период 74,5% или 117,35 млн. манатов от общей суммы страховых выплат пришлось на долю добровольных видов страхования, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выплаты по обязательным видам страхования составили 40,15 млн. манатов, или 25,5% рынка, что на 5,8% больше, чем в прошлом году.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов по добровольным видам страхования пришлось 46,6 манатов страховых выплат. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 42,7 манатов. Страховые выплаты на каждые 100 манатов страховых взносов по обязательным видам страхования сократились с 28 до 26,5 манатов.