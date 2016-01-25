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    Страховой рынок Азербайджана вырос на 3%

    Совокупные страховые выплаты компаний в прошлом году выросли на 15%

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В 2015 году объем страховых взносов по линии 27 страховых компаний Азербайджана составил 442,9 млн. манатов, что на 3,2% больше по сравнению с 2014 годом.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Орхан Байрамов.

    В 2015 году совокупные страховые выплаты компаний составили 180,2 5 млн. манатов, что на 14,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

    За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 40,7 манатов страховых выплат. Этот показатель в 2014 году составил 36,6 манатов.

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