Страховой рынок Азербайджана вырос на 3%

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В 2015 году объем страховых взносов по линии 27 страховых компаний Азербайджана составил 442,9 млн. манатов, что на 3,2% больше по сравнению с 2014 годом.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Орхан Байрамов.

В 2015 году совокупные страховые выплаты компаний составили 180,2 5 млн. манатов, что на 14,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 40,7 манатов страховых выплат. Этот показатель в 2014 году составил 36,6 манатов.