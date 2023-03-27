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Страховой рынок Азербайджана вырос на 24%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 24% В январе-феврале этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано 221,068 млн манатов страховых взносов.
Финансы
27 марта 2023 г. 15:39
Страховой рынок Азербайджана вырос на 24%

В январе-феврале этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано 221,068 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 70,514 млн манатов. Это на 81,1% больше, чем год назад.

На каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке за 2 месяца, пришлось 31,9 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 21,8 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 24 % böyüyüb

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