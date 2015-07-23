​Страховой рынок Азербайджана вырос на 14,3%

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ За первое полугодие текущего года объем страховых взносов 27 страховых компаний Азербайджана составил 242,4 млн. манатов, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана Орхан Байрамов.

Он отметил, за первое полугодие страховые выплаты компаний составили 92,1 млн. манатов, что на 40,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 38 манатов страховых выплат. Этот показатель за аналогичный период 2014 года составил 30,9 манатов.

За первое полугодие текущего года 63,3% или 153,3 млн. манатов страховых взносов пришлось на долю добровольных видов страхования, что на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сборы по обязательным видам страхования составили 89,1 млн. манатов, или 35,7% рынка, что на 26,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Согласно отчету, 77,7% или 71,6 млн. манатов от общей суммы страховых выплат пришлось на долю добровольных видов страхования, что на 55,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.