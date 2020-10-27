Страховой рынок Азербайджана вырос на 11%

В январе-сентябре этого года по линии 22 страховых компаний в Азербайджане было собрано 581,509 млн манатов

В январе-сентябре этого года по линии 22 страховых компаний в Азербайджане было собрано 581,509 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 307,762 млн манатов. Это на 52,6% больше, чем годом ранее.

На каждые 100 манатов страховых взносов в январе-сентябре 2020 года пришлось 52,9 маната выплат. В январе-сентябре 2019 года этот показатель составил 38,6 маната.