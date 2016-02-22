​Страховой рынок Азербайджана в январе вырос на 21%

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года объем страховых взносов по линии 25 страховых компаний Азербайджана составил 76,3 млн. манатов, что на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), за отчетный месяц страховые выплаты компаний составили 13,4 млн. манатов, что на 29,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 17,5 манатов страховых выплат. Этот показатель в 2015 году составил 16,4 манатов.

За январь текущего года 83,3% или 63,6 млн. манатов страховых взносов пришлось на долю добровольных видов страхования, что на 24,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Сборы по обязательным видам страхования составили 12,7 млн. манатов или16,7% рынка. Рынок обязательного страхования вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период 76% или 10,2 млн. манатов от общей суммы страховых выплат пришлось на долю добровольных видов страхования, что на 34,5% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Выплаты по обязательным видам страхования составили 3,2 млн. манатов или 24% рынка, что на 15,6% больше, чем в прошлом году.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов по добровольным видам страхования пришлось 16 манатов страховых выплат. В аналогичном периоде 2015 года этот показатель составил 14,8 манатов. Страховые выплаты на каждые 100 манатов страховых взносов по обязательным видам страхования выросли с 23,1 до 25,2 манатов.