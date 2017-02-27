Страховой рынок Азербайджана в прошлом году увеличился на 10%

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В 2016 году страховые компании Азербайджана собрали в общей сложности 486,074 млн манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 42,855 млн манатов или 9,68% больше, чем в 2015 году.

В прошлом году сумма страховых выплат повысилась на 57,009 млн манатов или 31,63% и составила 237,251 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 48,8 маната страховых выплат. В 2015 году эта цифра составила 40,7 маната.

На долю страхования жизни пришлось 146,538 млн манатов или 30,2% взносов и 94,979 млн манатов или 40% выплат. Взносы в этом сегменте страхования в годовом исчислении выросли на 25,81% или 30,06 млн манатов, выплаты – на 42,745 млн манатов или 81,84%.

В прошлом году 65,66% сборов пришлось на долю добровольных, 34,34% - обязательных видов страхования. Так, рынок добровольного страхования по сравнению с 2015 годом увеличился на 37,974 млн манатов или 13,52% - до 318,944 млн манатов. Выплаты по добровольным видам страхования выросли на 43,623 млн манатов или 32,12%, составив 179,435 млн манатов.

Сборы по обязательным видам страхования выросли на 4,881 млн манатов или 3,01% - до 166,816 млн манатов. За отчетный период страховые компании выплатили по данным видам страхования 57,815 млн манатов, что на 13,386 млн манатов или 30,13% превышает показатель годом ранее.