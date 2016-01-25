​Страховой рынок Азербайджана на 74% формируют виды страхования иного, чем жизнь

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В 2015 году 326,4 млн. манатов, или 73,7% страховых взносов в Азербайджане пришлось на долю страхования иного, чем жизнь, что на 0,7% больше по сравнению с 2014 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), на страхование обязательной ответственности автовладельцев пришлось 76,2 млн. манатов или 23,6%, на медицинскую страховку - 72,9 млн. манатов или 22,3%, страхование имущества от пожара и других рисков - 34,9 млн. манатов или 10,7%, страхование КАСКО - 28,3 млн. манатов или 8,7%, обязательное страхование недвижимого имущества - 25,3 млн. манатов или 7,8%, 89 млн. манатов или 26,9% сборов по страхованию иного, чем жизнь.

В 2015 году 71% или 128 млн. манатов выплат на рынке страхования пришлось на долю страхования иного, чем жизнь, что меньше на 0,4% по сравнению с 2014 годом.

Среди выплат по страхованию иного, чем жизнь на медицинскую страховку пришлось 40% или 51,3 млн. манатов, страхование обязательной ответственности автовладельцев - 26,1% или 33,4 млн. манатов, страхование КАСКО - 18,5% или 23,7 млн. манатов, другие виды страхования иного, чем жизнь - 14,4% или 19,6 млн. манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов сборов по страхованию иного, чем жизнь пришлось 39,2 манатов выплат. В 2014 году этот показатель составил 39,7 манатов.