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Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 14% В январе этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана собраны страховые взносы на сумму 133,948 млн манатов.
Финансы
23 февраля 2023 г. 16:05
Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%

В январе этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана собраны страховые взносы на сумму 133,948 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 35,168 млн манатов. Это в 2,1 раза больше в годовом сравнении.

В январе на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 26,3 маната выплат. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 14,1 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 14 % böyüyüb

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