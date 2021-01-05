Страховая компания AXA MBask закрывается

ОАО Страховая компания "AXA MBask" объявила о ликвидации

ОАО Страховая компания "AXA MBask" объявила о ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Vergilər" (Налоги) Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

В сообщении говорится, что кредиторы могут в течение 2 месяцев предъявить свои требования по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Ази Асланова, дом 80/9.

Напомним, что AXA MBask начала свою деятельность в 1992 году как страховая компания MBask, а в 2010 году провела ребрендинг в связи со сменой основного акционера. Уставный капитал компании составляет 20,534 миллиона манатов. Акции компании на 100% принадлежат дочерней компании французской группы AХA в Испании - AXA Seguros Generales, S.A.