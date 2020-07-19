Стоит ли тратиться на золото в Азербайджане?

Золото на мировом рынке постепенно дорожает

Золото на мировом рынке постепенно дорожает. Если в прошлом году на товарных биржах 1 унция драгоценного металла покупалась и продавалась за 1 200-1 300 долларов США, сейчас цена уже достигла 1 800 долларов США. И это не беспричинно. Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса (COVID-19), обвал на фондовых и облигационных рынках привлекли инвесторов к золоту. Речь идет не только о частных инвесторах. Деньги в золото также вкладывают центральные банки, хедж-фонды по всему миру.

А каковы возможности покупки и хранения золота в Азербайджане, в целом какова ситуация на рынке золота?

По мнению экономиста-эксперта Джафара Ибрагимли, в настоящее время некоторые местные банки продают золотые слитки, но их цена выше, чем на зарубежных рынках: "Это связано с тем, что ввоз золотых слитков в страну требует дополнительных средств. Помимо стоимости перевозки, учитывается таможенная пошлина, и все это в конечном итоге отражается на цене, предлагаемой гражданам. В любом случае, если цена на внутреннем рынке выше, чем на зарубежном, золотые слитки не привлекательны для граждан.

В некоторых странах, у людей в банках есть также золотые счета в качестве текущих и депозитных. Речь идет о странах, где общество проявляет интерес к золоту, например, Турция. Там банк покупает золото с вложенных вами средств и хранит его в своем хранилище".

По его словам, в настоящее время граждане Азербайджана заинтересованы в основном в покупке и хранении золота в качестве золотых украшений: "Такие инвестиции не очень выгодны. Например, их трудно продать при желании по нормальной цене, обычно через некоторое время украшения падают в цене. Так, лучше покупать золото в электронном виде с банковского счета".

Генеральный менеджер ОАО "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" Таир Гарибов говорит, что в последнее время, как и во всем мире, интерес к золоту в Азербайджане растет. Он подчеркнул, что в законодательстве страны предусмотрена торговля местными банками драгоценными металлами, в том числе золотом, и открытие золотых счетов для своих клиентов, однако банки не используют эту возможность.

Желающие физически покупать и продавать золото наряду с банками могут обратиться в ЗАО "AzerGold", принадлежащее государству на 100%. Кроме того, золото можно купить на глобальных товарных биржах:

"Есть несколько способов для этого. Например, золотом как частью контракта на разницу в виде производного финансового инструмента, можно торговать на "Forex". В то же время инвестировать в золото можно через инвестиционные фонды (ETF), торгуемые на бирже. Одним из способов покупки золота являются фьючерсы. Фьючерсы на золото торгуются на Лондонской бирже металлов (LME). Для получения доступа к LME могут потребоваться специальные соглашения”.

Т.Гарибов отмечает, что, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, Unicapital не занимается куплей-продажей физического золота: "Однако наши клиенты могут торговать золотом с разницей в цене по отношению к доллару США через наш сервис Uniforex или с легкостью инвестировать в золотые ETF через наш сервис UTrader".

По мнению экспертов, не выгодно покупать и хранить в качестве инвестиций популярные среди людей золотые браслеты и другие украшения. Покупка же золотых слитков обходится за дополнительные средства. Менее убыточным вариантом является покупка на фондовых биржах, но обязательно умение пользоваться представленными там инструментами.