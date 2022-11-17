Стоимость золота снизилась на укреплении доллара

Цена на золото в четверг утром снизилась.

Цена на золото в четверг утром снизилась.

Как передает Report, следует из данных торгов.

При этом курс доллара вырос к мировым валютам, что традиционно негативно влияет на котировки драгоценного металла.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 10,55 доллара, или на 0,59% - до 1 765,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,68% - до 21,163 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,17%, до 106,47 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Рынки продолжают оценивать перспективы дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Большинство аналитиков ожидают в декабре замедления повышения учетной ставки до 50 базисных пунктов после нескольких повышений на 75 базисных пунктов. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что отражается на стоимости золота.