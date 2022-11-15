Стоимость золота снизилась из-за укрепления доллара США

Цена на золото во вторник утром снизилась. Укрепление доллара сдерживает спрос на драгоценный металл.

Цена на золото во вторник утром снизилась. Укрепление доллара сдерживает спрос на драгоценный металл.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 1,75 доллара, или на 0,1%, до 1 775,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,12%, до 22,14 доллара за унцию.

Доллар при этом подорожал к йене на 0,28%, до 140,26 йены за доллар. Укрепление доллара делает золото менее доступным для его покупки в другой валюте.

Внимание рынков сохраняется вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки в основном ожидают, что в декабре регулятор в очередной раз поднимет ставку - теперь уже на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. До этого ставка была повышена четыре раза подряд на 75 базисных пунктов.

Представитель ФРС ранее подчеркнул намерение регулятора держать ставки высокими для борьбы с высокой инфляцией в США.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС, так как они отражаются на курсе доллара, который влияет на стоимость драгоценного металла.