Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота снизилось, но несмотря на опасения, связанные с пандемий коронавируса, все же составляет свыше 1 800 долларов США за унцию.

Стоимость золота снизилась, но несмотря на опасения, связанные с пандемий коронавируса, все же составляет свыше 1 800 долларов США за унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,15%, или на 2,75 доллара, до 1802,15 доллара за тройскую унцию.

Стоимость перешла к коррекционному снижению после роста предыдущих двух дней, суммарно за это время металл подорожал на 2,3%.

Очередная волна опасений связана с новым штаммом — "омикроном", который, как считается, более устойчив к вакцинам и быстрее распространяется. Рост случаев заражения может привести к новым карантинным ограничениям в целом ряде стран, что негативно для перспектив глобальной экономики.

Что касается дальнейших перспектив, то инфляция, всплеск которой уже приобрел глобальный характер, также позитивна для рассматриваемых котировок, поскольку золото традиционно также выступает и инфляционным хеджем. Так, в США годовая инфляция по итогам ноября ускорилась до рекордных с 1982 года 6,8%, и более того, Федеральная резервная система повысила прогнозы темпов роста потребительских цен в стране на следующий год.