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Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота незначительно снизилась Стоимость золота во вторник утром опустилась ниже 1 800 долларов США за тройскую унцию под влиянием разнонаправленных факторов.
Энергетика
21 декабря 2021 г. 09:42
Стоимость золота незначительно снизилась

Стоимость золота во вторник утром опустилась ниже 1 800 долларов США за тройскую унцию под влиянием разнонаправленных факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 0,13%, или на 2,35 доллара, до 1 792,25 доллара за тройскую унцию.

Основными факторами, влияющими на стоимость золота, являются ожидания по поводу монетарной политики Федрезерва США, а также риски по распространению COVID-19 и роста инфляции. На декабрьском заседании ФРС сообщил об ускорении сворачивания выкупа активов с рынка и дал прогноз о трех повышениях ставки в следующем году. Ужесточение политики регулятора поддерживает доллар и негативно влияет на золото, делая его менее доступным при покупке в другой валюте.

Годовая инфляция в США в ноябре оказалась рекордной с 1982 года и составила 6,8%, а золото традиционно является инфляционным хеджем. Кроме того, в среду станет известна третья, окончательная оценка роста ВВП в Соединенных Штатах в третьем квартале.

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Версия на английском языке Gold prices decline slightly

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