Стоимость меди выросла более чем на 1,5% на фоне переговоров США и КНР

Стоимость меди открывает неделю ростом более чем на 1,5%, инвесторы ожидают дальнейшего развития торговых отношений между США и Китаем.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex подскакивает в цене на 1,63%, до $5,0206 за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,99%, до $10 962,5, алюминия - снизился на 0,12%, до $2 859, стоимость цинка - на 0,27%, до $3 025,5.

В минувшие выходные прошли переговоры США-КНР в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского Минфина Скотт Бессент. В воскресенье Бессент заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая, также он сообщил, что Китай в свою очередь по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.