Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Стоимость меди выросла более чем на 1,5% на фоне переговоров США и КНР

    Финансы
    • 27 октября, 2025
    • 11:11
    Стоимость меди выросла более чем на 1,5% на фоне переговоров США и КНР

    Стоимость меди открывает неделю ростом более чем на 1,5%, инвесторы ожидают дальнейшего развития торговых отношений между США и Китаем.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex подскакивает в цене на 1,63%, до $5,0206 за фунт (около 0,45 килограмма).

    На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,99%, до $10 962,5, алюминия - снизился на 0,12%, до $2 859, стоимость цинка - на 0,27%, до $3 025,5.

    В минувшие выходные прошли переговоры США-КНР в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского Минфина Скотт Бессент. В воскресенье Бессент заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%-ной пошлины в отношении товаров из Китая, также он сообщил, что Китай в свою очередь по результатам переговоров собирается на год отложить введение мер экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.

    стоимость меди торговые переговоры США Китай фьючерсы

    Последние новости

    11:57
    Фото

    В Азербайджане будут перезахоронены останки еще 16 шехидов I Карабахской войны

    Карабах
    11:56

    SOCAR обнародовал показатели по бурению, добыче, переработке и экспорту за III квартал

    Энергетика
    11:54
    Фото

    SOCAR подписал Меморандум о взаимопонимании с Узбекнефтегазом по решениям ИИ

    Энергетика
    11:54
    Фото

    В Шеки прошли фестиваль аграрного бизнеса и выставка-продажа семян

    АПК
    11:53

    TƏBİB: Результаты обследований на выявление рака груди объявят в конце года

    Здоровье
    11:45

    Пашинян рассказал, на что у него аллергия

    В регионе
    11:39

    Азер Магсудов приговорен к 4 годам лишения свободы

    Внутренняя политика
    11:35

    Пашинян: Парламентские выборы в Армении определят дальнейшее развитие страны

    В регионе
    11:34

    Трамп назвал хорошими свои отношения с Маском

    Другие страны
    Лента новостей