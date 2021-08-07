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Стоимость кофе на Нью-Йоркской бирже приблизилась к 7-летнему максимуму

Стоимость кофе на Нью-Йоркской бирже приблизилась к 7-летнему максимуму На Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость кофе после заморозков в Бразилии приблизилась к максимуму за последние семь лет.
Финансы
7 августа 2021 г. 12:34
Стоимость кофе на Нью-Йоркской бирже приблизилась к 7-летнему максимуму

На Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость кофе после заморозков в Бразилии приблизилась к максимуму за последние семь лет.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

Так, впервые с 2014 года цена фьючерсов на кофейные зерна сорта арабика превысила 2 доллара США за фунт. За последние несколько дней кофе подорожал на 30%, с начала года — на 60%.

Бразилия является крупнейшим экспортером кофе в мире. Второй год подряд страна сталкивается с природными катаклизмами: в 2020 году крупнейшая за последние 100 лет засуха, а в этом году - заморозки. Пока непонятно, насколько сильно заморозки ударили по кофейным плантациям. Но низкие температуры спровоцируют снижение урожая в следующие 3-4 года.

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