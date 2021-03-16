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Стоимость биткойна снизилась

Стоимость биткойна снизилась Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 9,12%, до 54,107 тыс. долларов США
Финансы
16 марта 2021 г. 07:16
Стоимость биткойна снизилась

Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 9,12%, до 54,107 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Биткойн снижается в цене после роста в предыдущие дни. Так, 13 марта стоимость криптовалюты в ходе торговой сессии превысила отметку в $60 тыс. и обновила исторический максимум.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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