Стоимость биткойна снизилась

Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 9,12%, до 54,107 тыс. долларов США

Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 9,12%, до 54,107 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk .

Биткойн снижается в цене после роста в предыдущие дни. Так, 13 марта стоимость криптовалюты в ходе торговой сессии превысила отметку в $60 тыс. и обновила исторический максимум.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.