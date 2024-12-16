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Стоимость биткоина второй раз за день побила исторический рекорд и превысила $107 тыс.

Стоимость биткоина второй раз за день побила исторический рекорд и превысила $107 тыс. Стоимость криптовалюты биткоин перешла отметку в $107 тыс., установив новый исторический рекорд.
Финансы
16 декабря 2024 г. 21:33
Стоимость биткоина второй раз за день побила исторический рекорд и превысила $107 тыс.

Стоимость криптовалюты биткоин перешла отметку в $107 тыс., установив новый исторический рекорд.

Как передает Report, это следует 16 декабря из материалов портала CoinMarketCap.

Сервис рассчитывает среднюю цену по более чем 20 биржам, и после 20:40 по Баку стоимость биткоина доросла до $107 195,58. В последующие минуты тренд на рост немного скорректировался, и цена криптовалюты составила $106,9 тыс. по состоянию на 20:59.

Таким образом, за сутки биткоин вырос на 3,78%.

Портал добавляет, что общее количество биткоинов, циркулирующее сейчас на рынках, составляет 19,79 млн.

Ранее утром, по данным торговой площадки Coinbase, стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $105 тыс.

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