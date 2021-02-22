Стоимость биткоина упала ниже 50 тысяч долларов

Психологическую планку в 50 тысяч долларов США биткоин впервые преодолел 16 февраля

Биткоин резко ускорил падение в понедельник днем, в результате стоимость самой популярной криптовалюты ушла ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.19 (по бакинскому времени) падал в цене на 12,38% — до 49,9 тысячи долларов США. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 13,45% — до 49,5 тысячи долларов США. Динамика везде приводится за сутки.

Минутами ранее цена самой популярной криптовалюты падала на 16%, максимально опускаясь до 47,6 тысячи долларов США.

В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов США. Максимально криптовалюта достигала 58 352,8 доллара США. А психологическую планку в 50 тысяч долларов США биткоин впервые преодолел 16 февраля.

Биткоин начал взлет в декабре. Криптовалюта 16 декабря преодолела тогдашний исторический максимум в 20 042 доллара США, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его уже почти втрое.

Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов США. После этого стоимость биткоина преодолела максимальный уровень января в 41 950 долларов США и с тех пор продолжала бить рекорды.