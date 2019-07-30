В Азербайджане иностранцы совершили операции с банковскими картами на 591 млн манатов

В январе-июне текущего года Азербайджан посетили 1 410,7 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 185 стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), это на 6,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Объем операций, совершенных иностранными гражданами в Азербайджане с использованием банковских карт, в указанном периоде составил 590,8 млн манатов.

В июне сумма транзакций, выполненных иностранцами, составила 115,1 млн манатов.