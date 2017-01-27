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    Стартовала кампания по облигациям SOCAR

    Покупатели облигаций не будут выплачивать комиссионные

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На рынке ценных бумаг Азербайджана стартовала интересная акция. Как сообщает Report, инвестиционная компания Azfinance запустила кампанию по наиболее торгуемым в стране ценным бумагам - облигациям SOCAR.

    По информации замдиректора компании Интигама Сафаралиева, в рамках акции в течении следующих двух недель покупатели облигаций через Azfinance не будут выплачивать комиссионные. 

    По словам замдиректора, целью данной кампании является обеспечение интересов клиентов: "Большинство покупателей интересует, сколько комиссионных они должны заплатить при покупке облигаций SOCAR. Инвесторы интересуются комиссионными сборами для того, чтобы сравнить net-прибыль облигации с банковским депозитом. Поэтому мы запустили двухнедельную кампанию".

    По его словам, в рамках кампании комиссионные сборы покупателям облигаций SOCAR покроет сама компания: "Акция продлится до 3 февраля и будет способствовать привлечению клиентов".

    И.Сафаралиев также отметил, что благодаря PR-кампании по облигациям, граждане получают всю необходимую информацию и обращаются для того, чтобы сделать инвестиции: "Купившие облигации в первый раз, во второй раз обращаются за более крупными суммами". 

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