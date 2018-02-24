Standard&Poor's повысил кредитный рейтинг России

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Рейтинговое агентство Standard&Poors приняло решение об увеличении суверенного рейтинга России до уровня "BBB-".

Как сообщает Report со ссылкой на Kommersant, это инвестиционный уровень, и российский госдолг доступен к покупке институциональными инвесторами.

Прежнее значение рейтинга - "BB-". Прогноз рейтинга – "стабильный", из чего следует, что в отсутствии существенных изменений и реализации новых рисков S&P не видит сейчас оснований для его повышения или понижения в течение полугода.

Напомним, для большинства инвесторов, и в первую очередь институциональных, вложения в бумаги невозможны, когда два или три из трех агентств - S&P, Moody's и Fitch - оценивают долг эмитента как неинвестиционный. После кризиса 2014 года S&P и Moody's снизили кредитный рейтинг страны до неинвестиционного уровня, и только Fitch до последнего времени сохранял для России инвестрейтинг.

По мнению аналитиков, прямой ожидаемый эффект от повышения рейтинга - некоторый приток капитала в течение нескольких месяцев, а также возможное дополнительное укрепление рубля и снижение процентов по ОФЗ.