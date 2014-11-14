Standard & Poor's присвоило облигациям Twitter спекулятивный рейтинг

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило облигациям американской социальной сети Twitter спекулятивный рейтинг ВВ- со стабильным прогнозом.

Аналитики Standard & Poor's объясняют такой рейтинг долговых бумаг Twitter активной инвестиционной политикой соцсети. "Компания осень агрессивно инвестирует в свой рост. Не исключено, что до 2016 года Twitter не сможет генерировать положительный поток наличности", - отмечается в сообщении агентства.

Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС привлекает внимание к тому факту, что по мнению Standard & Poor's, нынешняя бизнес-модель Twitter может быть довольно рискованной. При этом агентство не исключает, что может повысить рейтинг бумаг компании, если она будет расширять деятельность за рубежом, увеличивая источники дохода, запустит новые продукты и продолжит повышать рентабельность.