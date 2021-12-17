Стамбульская биржа объявила о приостановке работы

Стамбульская биржа объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры и акций.

Стамбульская биржа объявила о приостановке работы на фоне обвала турецкой лиры и акций.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сработала система приостановки торгов после падения рынков на определенную величину, связанная с главным индексом Стамбульской биржи. Сделки временно прекращены на рынке всех акций нашей биржи", - говорится в сообщении биржи.

В четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. После этого, ранее в пятницу курс лиры упал на 9%, до очередного антирекорда в 17,14 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 15,66 лиры за доллар. Центробанк Турции заявил о проведении новых прямых валютных интервенций в условиях падения курса турецкой лиры.