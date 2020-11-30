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Стало известно имя нового гендиректора Токийской фондовой биржи

Стало известно имя нового гендиректора Токийской фондовой биржи Коитиро Мияхара уходит в отставку из-за технического сбоя, происшедшего на бирже в начале октября
Финансы
30 ноября 2020 г. 18:28
Стало известно имя нового гендиректора Токийской фондовой биржи

Генеральный директор Токийской фондовой биржи (TSE) Коитиро Мияхара уходит в отставку из-за технического сбоя, происшедшего на бирже в начале октября.

Как передает Report, об этом сегодня, 30 ноября, объявила корпорация Japan Exchange Group, управляющая TSE. Решение вступает в силу сегодня же, теперь возглавлять TSE будет генеральный директор Japan Exchange Group Акира Киета.

Напомним, сбой произошел 1 октября: тогда работа TSE была остановлена на целый день, это был самый серьезный сбой в работе биржи с 1999 года, когда она перешла на электронные торги. Японский финансовый регулятор начал расследование обстоятельств сбоя и заявил, что Japan Exchange Group и TSE должны улучшить работу биржи.

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