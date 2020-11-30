Стало известно имя нового гендиректора Токийской фондовой биржи

Коитиро Мияхара уходит в отставку из-за технического сбоя, происшедшего на бирже в начале октября

Генеральный директор Токийской фондовой биржи (TSE) Коитиро Мияхара уходит в отставку из-за технического сбоя, происшедшего на бирже в начале октября.

Как передает Report, об этом сегодня, 30 ноября, объявила корпорация Japan Exchange Group , управляющая TSE. Решение вступает в силу сегодня же, теперь возглавлять TSE будет генеральный директор Japan Exchange Group Акира Киета.

Напомним, сбой произошел 1 октября: тогда работа TSE была остановлена на целый день, это был самый серьезный сбой в работе биржи с 1999 года, когда она перешла на электронные торги. Японский финансовый регулятор начал расследование обстоятельств сбоя и заявил, что Japan Exchange Group и TSE должны улучшить работу биржи.