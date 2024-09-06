Стали известны подробности передачи части акций "Азер-Тюрк Банка" SOCAR

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобретет 51% акций ОАО "Азер-Тюрк Банк" за счет передачи в распоряжение компании части акций Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получит 51% акций ОАО "Азер-Тюрк Банк" за счет передачи в распоряжение компании части акций банка, которые в настоящее время принадлежат Гсударственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Об этом в интервью Report сообщил министр финансов Самир Шарифов.

"По имеющейся у меня информации, речь идет не о купле-продаже. Речь идет о передаче части акций, принадлежащих государству в этом банке, в распоряжение SOCAR. Сегодня в законодательстве нет положения, позволяющего одной госкомпании приобретать акции какой-либо другой", - сказал он.

С полным текстом интервью с Самиром Шарифовым можно ознакомиться по ссылке.