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Стали известны подробности передачи части акций "Азер-Тюрк Банка" SOCAR

Стали известны подробности передачи части акций "Азер-Тюрк Банка" SOCAR Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобретет 51% акций ОАО "Азер-Тюрк Банк" за счет передачи в распоряжение компании части акций Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики.
Финансы
6 сентября 2024 г. 13:45
Стали известны подробности передачи части акций Азер-Тюрк Банка SOCAR

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получит 51% акций ОАО "Азер-Тюрк Банк" за счет передачи в распоряжение компании части акций банка, которые в настоящее время принадлежат Гсударственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Об этом в интервью Report сообщил министр финансов Самир Шарифов.

"По имеющейся у меня информации, речь идет не о купле-продаже. Речь идет о передаче части акций, принадлежащих государству в этом банке, в распоряжение SOCAR. Сегодня в законодательстве нет положения, позволяющего одной госкомпании приобретать акции какой-либо другой", - сказал он.

С полным текстом интервью с Самиром Шарифовым можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Details of SOCAR’s 51% stake acquisition in Azer-Turk Bank revealed
Версия на азербайджанском языке “Azər-Türk Bank”ın səhmlərinin bir qisminin SOCAR-a ötürülməsinin təfərrüatları açıqlanıb

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