Стала известна дата проведения ежегодных заседаний Группы ИБР в Азербайджане

Группа Исламского банка развития (ИБР) проведет в Баку с 16 по 19 июня 2026 года 51-е Ежегодное собрание Совета управляющих.

Как сообщает Report со ссылкой на ИБР, в рамках этого мероприятия также состоятся 22-я Генеральная ассамблея Международной исламской корпорации по торговле и финансам (ITFC), 33-е Ежегодное заседание Совета управляющих Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), 26-е Ежегодное заседание Совета управляющих Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), 19-е Ежегодное заседание Генеральной ассамблеи Фонда исламской солидарности в целях развития (ISFD).

В ходе этих мероприятий будут обсуждаться содействие устойчивому экономическому росту и расширение сотрудничества между государствами. Заседания станут важной международной платформой для обсуждения актуальных вопросов развития и выработки практических решений.

В мероприятиях примут участие министры финансов, экономики, международного развития и планирования из 57 стран-членов банка, а также высокопоставленные представители международных финансовых институтов и организаций по развитию, эксперты в области исламских финансов, лидеры частного сектора и гражданского общества.

Азербайджан является членом ИБР с 1992 года, его доля в капитале банка составляет 0,13%.

Совокупный объем утвержденного финансирования для Азербайджана со стороны Группы ИБР на конец 2024 года составил 1,298 млрд долларов США на 81 проект. Из этой суммы основная часть - 1,106 млрд долларов - выделена на проектное финансирование 35 инициатив. Еще 185,8 млн долларов направлены на 20 операций по торговому финансированию, 4,4 млн долларов - на 23 проекта в рамках технической помощи, а 1,6 млн долларов - на три инициативы специальной помощи.